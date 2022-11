Chi è Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e difensore azzurro: carriera, fidanzata, figlia

Giovanni Di Lorenzo è un calciatore italiano, difensore del Napoli e della nazionale italiana. È stato designato capitano della squadra del Napoli.

Chi è Giovanni Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 4 agosto 1993, è un calciatore italiano e difensore del Napoli. Capitano del team, è stato chiamato anche in Nazionale ed ha iniziato la sua carriera giocando come attaccante. Successivamente, si è poi spostato a giocare al centro della difesa e successivamente è stato impiegato come terzino destro.

Dopo aver familiarizzato con questo ruolo, è diventato abile nel gioco aereo e abile a farsi valere sui calci piazzati sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Nel giugno 2019 venne acquistato dal Napoli a titolo definitivo per 8 milioni di euro, firmando un accordo quinquennale. Il 17 settembre fa il suo esordio nelle coppe europee contro il Liverpool.

La Nazionale

Nell’ottobre 2019 Roberto Mancini decise di convocare Di Lorenzo in Nazionale dove esordisce il 15 ottobre 2019, a 26 anni, giocando come titolare nella partita vinta 5-0 in trasferta contro il Liechtenstein.

Nel 2021, assieme alla squadra azzurra, si è laureato campione d’Europa nel 2021.

Fidanzata e figlia