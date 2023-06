Arco, un orso in giro per la città: paura tra i residenti

Il problema orsi in Trentino-Alto Adige continua ad esserci e diventa un problema sempre più grave. Lo dimostra un altro caso che li vede protagonisti: nella città di Arco un orso è stato trovato a spasso per la città.

I residenti, impauriti, hanno subito comunicato l’accaduto.

Orso in giro per la città di Arco

È successo oggi – Martedì 13 Giugno – nelle prime ore, intorno alle 6 di mattina. Un orso vagava in giro per le strade di Arco, piccola località in provincia di Trento, che conta all’incirca 13.000 abitanti. I residenti, impauriti per quanto accaduto, si sono svegliati trovandosi di fronte una strana situazione. Alcuni – secondo quanto riferito dai social – hanno scorto l’esemplare addirittura nel giardino di casa.

Gli spettatori di questo strambo (e triste) spettacolo hanno così immediatamente comunicato quanto successo, mettendo in allarme gli agenti del Corpo forestale provinciale, intervenuti per riprendere l’animale dopo le moltissime segnalazioni ricevute in poco tempo. Secondo quanto riportato dalle prime notizie, l’orso avrebbe lasciato il luogo in cui si trovava per recarsi verso la zona montagnosa, passando così per il centro del paese.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vistosamente spaventato, l’esemplare si è imbattuto anche in un residente che ha notato il suo stato, riuscendo così a non essere attaccato dall’animale. Gli operatori della forestale sono riusciti a risolvere la situazione e stanno ultimando gli ultimi accertamenti.

Seppur si tratti di un episodio che non registra vittime, è a tutti gli effetti un evento che fa, ancora una volta, riflettere. Il Trentino-Alto Adige nell’ultimo periodo è stato oggetto di discussione a causa prima della morte di Andrea Papi (ucciso da un orso mentre si allenava) e poi dalle tante polemiche dei cittadini, che non si sentono affatto sicuro.

Pertanto questa è l’ennesima dimostrazione della difficoltà di preservare l’equilbrio sia di questi animali che dei cittadini.

LEGGI ANCHE: Trentino-Alto Adige: gli orsi in eccesso verranno trasferiti.