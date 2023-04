Arbitro Inter-Benfica del 19 aprile: chi è Carlos Del Cerro Grande

Carlos Del cerro Grande è l’arbitro che è stato designato per dirigere il quarto di finale Inter-Benfica di ritorno della Champions League in programma allo stadio San Siro. Spagnolo, ha 47 anni.

Chi è l’arbitro di Inter-Benfica, Carlos del Cerro Grande

Carlos Del cerro Grande è l’arbitro che è stato designato per dirigere il quarto di finale Inter-Benfica in programma il 19 aprile a San Siro. Nato ad Alcalà de Hernares il 13 marzo del 1976, Carlos del Cerro Grande è un direttore di gara dalla grande esperienza e di lavoro è agente di polizia. Dal 2011 nella Liga e dal 2013 è arbitro internazionale. Ha partecipato a Euro 2020 ed era il quarto uomo nella finale di Wembley tra Italia ed Inghilterra, vinta dagli Azzurri ai calci di rigore.

Ha arbitrato 19 gare in Champions League più altre 11 nei preliminari.

I precedenti con l’Inter

Come citato anche dalla Gazzetta.it, i precedenti che legato l’arbitro all’Inter non sono molti, per la precisione soltanto due, entrambi relativi all’Europa League 2019-2020 con Antonio Conte in panchina. Uno di questi è lo 0-2 dei sedicesimi di finale d’andata in casa dei bulgari del Ludogorets Razgrad (gol di Christian Eriksen e rigore di Romelu Lukaku), poi il 2-1 in gara secca nel quarto di finale contro il Bayer Leverkusen a porte chiuse sul campo neutro di Dusseldorf, reti nerazzurre di Nicolò Barella e ancora Lukaku.