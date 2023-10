Renga e Nek a Napoli: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Renga e Nek a Napoli: i due artisti si esibiscono in concerto nella città campana in occasione del loro tour congiunto.

Renga e Nek a Napoli: i due artisti si esibiscono in concerto nella tappa campana in occasione del loro tour congiunto che li sta portando in giro per l’Italia. Ecco le prossime date e tappe dove saranno protagonisti insieme.

Renga e Nek a Napoli: scaletta delle canzoni

Renga e Nek si esibiscono in concerto Mercoledì 11 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli in occasione del loro tour congiunto. I due sono in giro per l’Italia portando le loro canzoni ed ottenendo un grande successo. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che i due portano sul palco:

Meravigliosa (La Luna)

Almeno stavolta

Guardami amore

Fatti avanti amore

Ci sarai

Favole

Se una regola c’è

L’infinito più o meno

Era una vita che ti stavo aspettando

Ci sei tu

Nel treno

A un isolato da te

Sei grande

Senza vento

Cuori in tempesta

Raccontami

Dimmi cos’è

Splendido!

E da qui

Inspiegabile

Vivendo adesso

Sei solo tu

Angelo

Se telefonando

Laura non c’è

La tua bellezza

Il mio giorno più bello nel mondo

Il solito lido

Se io non avessi te

I biglietti del concerto e tour

I biglietti non sono più disponibili e di conseguenza non possono essere acquistati sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dei due artisti continua nelle prossime settimane in altre città italiane:

12 ottobre a Bari – Teatro Team

16 ottobre a Bologna Teatro Europauditorium

19 ottobre a Firenze Teatro Verdi

21 ottobre a Torino Teatro Colosseo