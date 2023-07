Programma tv Filorosso: da quando, a che ora, conduttrice Manuela Moreno

Dopo la fine della stagione di Cartabianca il martedì sera di Rai 3 sarà occupato in tv da Filorosso, programma di informazione

Dopo la fine della stagione di Cartabianca il martedì sera di Rai 3 sarà occupato in tv da Filorosso, il programma di informazione e approfondimento che racconta l’Italia tramite inchieste e dibattiti.

Filorosso, da quando

Il primo appuntamento di Filorosso, programma di informazione su Rai 3, è fissato per martedì 4 luglio.

Il format

Il programa Filorosso anche quest’anno viene confermato come il programma di informazione e inchiesta che anima l’estate di Rai 3 Nonostante il cambio alla conduzione, il format di Filorosso non subisce grandi cambiamenti: l’obiettivo è, ancora una volta, quello di raccontare il nostro Paese, i cambiamenti in atto, le principali questioni economiche e sociali. Uno spazio sarà certamente riservato agli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina e alla ripercussione sull’economia.

Non mancano poi ospiti italiani e stranieri che raccontano il proprio punto di vista, reportage dal nostro Paese e dall’estero, ma anche tematiche più leggere.

Conduttrice del programma Filorosso

Al timone della trasmissione, quest’anno, non ci saranno più Giorgio Zanchini e Roberta Rei ma la conduttrice del programma sarà Manuela Moreno. La giornalista non è un volto nuovo della Rai, infatti ha già fatto in passato curato rubriche del Tg2 quali Costume e Società e TG2Post.