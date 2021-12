Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: le previsioni

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Paolo Fox per il Cancro. L’astrologo televisivo più famoso d’Italia ha pubblicato un nuovo libro con le previsioni 2022 per tutti i segni.

Cancro nel 2022: cosa porterà il nuovo anno?

Buone notizie per i cuori solitari nati nel Cancro. La prima metà del 2022 sarà elettrizzante dal punto di vista sentimentale, in un vortice di passione che potrebbe durare anche fino a Luglio. Con il supporto di Giove, il nuovo porterà nuove ambizioni e nuovi fattori in gioco, oltre a tanta voglia di mettersi in gioco. Tanta grinta a Maggio, miglior mese in quasi ogni ambito. Per le coppie potrebbe essere l’anno perfetto per un passo importante.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: Lavoro

I nati nel segno del Cancro affronteranno un Gennaio frenetico, ma pieno di soddisfazioni. Sarà un mese di scelte importanti, ma opportune e aprirà le porte al vostro futuro. Avrete la forza necessaria a inseguire le vostre ambizioni. I momenti più importanti per il lavoro saranno concentrati all’inizio e alla fine del 2022. Occhio però a non perdere di vista i sentimenti: la mole di impegni lavorativi potrebbe interferire con la vita amorosa. Il weekend andrà dedicato al relax e al benessere personale, è consigliato evitare di portare la tensione lavorativa nei momenti di riposo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: Fortuna

Dopo un 2021 tosto dal punto di vista economico, i Cancro sperano che la fortuna cominci a girare. Le preoccupazioni sulle finanze continueranno a dare noia, ma il nuovo anno dovrebbe portare un minimo di sollievo. La risalita sarà lunga, ma il 2022 potrebbe essere positivo con un po’ di oculati provvedimenti. I Cancro avranno bisogno di coraggio negli investimenti, pur facendo attenzione alle trappole nascoste dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: Amore

Il 2022 potrebbe essere la svolta per la vita sentimentale di un Cancro solitario, se riuscirà a bilanciare il rapporto amore-lavoro. Con la giusta pazienza, la prima metà dell’anno potrebbe presentare molte piacevoli novità e sorprese. La persona speciale pronta a darvi l’amore che bramate è dietro l’angolo. Sfruttate il tempo libero, anche se poco, ritagliatevi spazio per rilassarvi e uscire con gli amici. Il vostro momento arriverà.

Gli eccessi in ambito lavorativo e l’ansia finanziaria potrebbero creare tensioni nelle coppie. L’inizio dell’anno sarà soddisfacente ma carico di impegni, e ciò, unito ad accenni di gelosia, potrebbe portare a scontri con il proprio partner. Servirà pazienza e coraggio per superare un periodo complicato assieme.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: Salute

La stanchezza accumulata negli anni precedenti comincia a farsi sentire. I primi frenetici mesi del 2022 non aiutano affatto i nati del Cancro, che faticano a fermarsi. Evitate fonti di stress non necessario e non tralasciate il vostro benessere psicofisico. In un anno così concitato, trovare momenti di pace sarà fondamentale. Non trascurate i bisogni del vostro corpo e siate attivi.