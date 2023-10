X Factor, Fedez parteciperà al Live? La risposta su Instagram

X Factor, Fedez parteciperà alla fase Live? La presenza del rapper nella giuria del talent show era in dubbio a causa dei suoi recenti problemi di salute. La risposta dell’artista su Instagram: “Ho fatto la visita di controllo…”.

X Factor, Fedez parteciperà o no alla fase Live dello show?

Sono stati mesi complicati per Fedez e per la sua famiglia. I problemi di salute del rapper, ricoverato in ospedale per l’emorragia provocata da due ulcere, lo hanno costretto a prendersi un lungo periodo di riposo. Sebbene ora stia gradualmente tornando alla sua vita di sempre, c’erano ancora diversi dubbi circa la sua partecipazioni alle Live di X Factor. Per settimane si è spesso chiacchierato dei suoi eventuali sostituti nella giuria del talent show, al punto che lo stesso Fedez ha deciso di rispondere alle voci.

“Ogni giorno si parlava di me sui giornali, peraltro con notizie non sempre verificate.” -aveva dichiarato il rapper- “Si interrogavano sul mio lavoro, su chi mi avrebbe sostituito nelle trasmissioni televisive. Si sono inoltrati nell’aspetto tecnico delle mie operazioni, senza saperne niente. Se sarò a X Factor? I live iniziano il 26 ottobre, facendo gli scongiuri potrei farcela. Sono giorni cruciali, l’emocromo è risalito a 9, mi sento meglio”. Nel corso di una lunga diretta su Instagram, il rapper ha poi confermato la sua presenza ad X Factor: “Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare ad X Factor”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Quando cominciano i Live e dove seguirli

La data d’inizio dei Live di X Factor 2023 è giovedì 26 ottobre. Le puntate del serale andranno in onda alle 21.15 su Sky Uno e saranno disponibili anche in streaming su Now. I Live arriveranno su TV8 solo a partire da novembre. La diciassettesima edizione del talent si concluderà all’inizio di dicembre: la puntata finale è in programma per giovedì 7, dopo ben sette puntate di Live.