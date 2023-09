Angus Cloud, morto per overdose: l’esito dell’autopsia sull’attore

Angus Cloud è morto per overdose: è quanto viene annunciato dopo l’autopsia sul corpo del giovane attore che si è spento incredibilmente molto giovane mentre era all’inizio della sua carriera nel mondo del cinema e serie tv.

Angus Cloud, morto per overdose

Angus Cloud è morto qualche settimana fa lasciando senza parola molti suoi colleghi ma soprattutto i fan. Secondo un portavoce del Dipartimento di patologia forense della contea di Alameda, in California, “la sua è considerata un’overdose accidentale”.

Nel giorno dell’annuncio della sua morte, la famigli aveva pubblicato un comunicato e in un passaggio c’era scritto: “Angus si era aperto sulla battaglia con la sua salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti”.

L’esito dell’autopsia sull’attore

I risultati dell’autopsia hanno rivelato che “Cloud è deceduto a causa di una miscela letale di fentanyl, cocaina, metanfetamine e benzodiazepine”. Nella sua breve carriera era diventato famoso per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv “Euphoria”. Non solo la serie tv ma anche l’apparizioni in alcuni film: come “The Line”, con Alex Wolff e John Malkovic, presentato al Tribeca Festival, o “Scream 6