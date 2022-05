Angelo Sodano morto, chi era il cardinale: Segretario di Stato di due papi

Angelo Sodano morto: il cardinale era ricoverato in ospedale a causa di un recente contagio da Covid 19 che ha aggravato delle malattie pregresse. Si spegne all’età di 94 anni dopo una vita piena vissuta in Vaticano.

Angelo Sodano morto, chi era il cardinale

Angelo Sodano, nato a Isola d’Asti il 23 novembre 1927, si è spento all’età di 94 anni a Roma nella notte tra il 27 e il 28 maggio.

Aveva avuto recentemente un contagio da Covid 19 che ha aggravato delle malattie pregresse.

L’ordinazione da sacerdote è avvenuta a 22 anni e la sua formazione si è sviluppata presso la Pontificia Università Gregoriana e in quella Lateranense. La sua carriera da sacerdote è iniziata presto con incarichi diplomatici importanti: è stato addetto della Nunziatura apostolica in Ecuador, poi in Uruguay. Nel 1968 ritorna a Roma, chiamato dall’allora segretario di Stato Agostino Casaroli per occuparsi dei rapporti della Santa sede con gli Stati europei.

Nel 1978 viene nominato vescovo e dieci anni dopo diventa segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa. Fu voluto da Giovanni Paolo II con cui ha viaggiato praticamente in tutto il mondo.

Segretario di Stato di due papi

Il cardinale Sodano ha visto passare tre papi ma soprattutto è stato Segretario di Stato sia di Giovanni Paolo II sia di Benedetto XVI. Nel 2019 Francesco accoglie la rinuncia di Sodano dall’incarico di Decano del Collegio Cardinalizio.

Nella sua attività diplomatica, ha viaggiato con Giovanni Paolo II in 54 paesi del mondo. Inoltre, c’è da sottolineare che grazie alla sua azione diplomatica, vengono stipulati più di 30 accordi tra Vaticano e Stati esteri, promuovendo e accrescendo le relazioni dello Stato della Chiesa con le rappresentanze diplomatiche di altre nazioni.

