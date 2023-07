Chi è Thomas Ceccon, nuotatore azzurro: vittorie, medaglie, fidanzata

Thomas Ceccon è un nuotatore italiano specializzato in vasca corta.

A Budapest 2022 nei 100 metri dorso ha stabilito il primato mondiale con il tempo di 51″60.

Chi è Thomas Ceccon

Thomas Ceccon è un nuotatore italiano nato il 27 gennaio 2001. Ventidue anni già compiuti, è considerata una promessa del nuoto italiano. Fin da giovane appassionato di nuoto, nel settembre 2017, a sedici anni, si trasferisce a Verona e inizia ad allenarsi al Centro Federale “Alberto Castagnetti” condividendo l’impianto con altri nuotatori della Nazionale come anche Federica Pellegrini. Diplomatosi al liceo sportivo, partecipa per la prima volta ad un campionato mondiale di nuoto all’età di 17 anni. Da quel momento in poi, come nuotatore è emerso ogni giorno di più ed oggi è una promessa del nuoto azzurro. È specializzato, in particolare, nelle gare in vasca corta.

Primato mondiale

Thomas Ceccon si è laureato campione del mondo ai mondiali di Budapest 2022 nei 100 metri dorso, dove ha stabilito il primato mondiale con il tempo di 51″60.

Medaglie olimpiche

Ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, ha vinto l’argento nella staffetta 4×100 m e il bronzo nella 4×100 m misti.

Mondiali 2023

Ai mondiali 2023 di nuoto in Giappone il 24 luglio 2023 vince l’oro ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 50 delfino. Ha poi vinto una medaglia d’argento nei 100 dorso.

Fidanzata di Thomas Ceccon

A rivelare il fidanzamento con Giorgia Biondani è stato proprio Ceccon in una intervista che aveva concesso al quotidiano La Stampa. “Sono fidanzato con Giorgia Biondani, una delle ragazze che nuotano a Verona con me. Lo sanno in pochi, è una storia recente e non è che sto a postare foto insieme o che. La mia vita privata non la spiffero”.