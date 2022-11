Chi è Ada Alberti, astrologa di Pomeriggio 5: carriera, marito, tv

Ada Alberti, famosa astrologa di Pomeriggio 5, è una delle più conosciute intenditrici di stelle.

Chi è Ada Alberti

Ada Alberti, conosciuta dal grande pubblico come l’astrologa di Barbara D’Urso, è un volto del programma Pomeriggio 5 che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partendo dalle televisioni locali della sua Sicilia. La sua grande occasione in tv arriva nel 1996, quando entra nel cast della trasmissione Tappeto Volante di Luciano Rispoli.

L’astrologa in tv

Dopo la prima trasmissione Tappeto Volante, Ada ha poi iniziato a lavorare in diverse trasmissioni di successo come Domenica In, Verissimo, Mattino 5 e Pomeriggio 5. È una giornalista pubblicista che ha collaborato con diverse importanti riviste, tra le quali Vero, Vero Tv, Star, Astrolei e tante altre. Ha scritto diversi libri e si avvicinata alla passione dell’oroscopo grazie al padre. “Questa passione mi è stata trasmessa da mio padre in quanto lui era ed è tuttora un astrologo.

All’inizio ero molto scettica riguardo a questo campo, ma pian piano cominciai pian piano ad avvicinarmi a questo mondo“, ha raccontato in un’intervista a direttanews.

Compagno

Ada Alberti è legata a Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti. Nel 2003, poi i due si sono sposati e convivono felicemente nella capitale d’Italia, Roma, dove hanno deciso entrambi di trasferirsi.

