L’Otranto Summer Festival 2022, è stato rinviato a data da destinarsi a causa di problemi di salute dell’artista Morgan. Il concerto di Morgan infatti, che avrebbe dovuto chiudere stasera 25 agosto l’Otranto Summer Festival 2022, è stato rinviato a data da destinarsi. Otranto Summer Festival 2022, rinviato il concerto di Morgan «I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, oppure è possibile richiedere il rimborso» spiega l’organizzazione dell’Otranto Summer Festival 2022. Conoscitore ed estimatore di Carmelo Bene avrebbe dovuto rendere omaggio all’artista scomparso, già cittadino onorario della Città dei Martiri. Era il terzo grande appuntamento del programma della rassegna musicale, dopo i concerti di Irene Grandi e Raphael Gualazzi.

Chi è Morgan

Morgan, cantante e musicista, è cresciuto in un piccolo centro di Monza Brianza, nutrendo fin dall’infanzia passione per la musica. A sei anni inizia a suonare la chitarra, per poi avvicinarsi al pianoforte.

Al momento di scegliere gli studi si iscrive al conservatorio, che però non porta a termine. Nell’88 infatti il padre si suicida, segnando nel profondo il giovane artista, che da quel momento decide di intraprendere la carriera da musicista in modo professionale. Per sei anni è stato legato ad Asia Argento, con la quale ha avuto la figlia Anna Lou. Successivamente, ha avuto una storia con una concorrente di X Factor, Jessica Mazzoli, dalla quale ha avuto una figlia.