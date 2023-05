Parigi, bambina uccisa dal padre: aveva 5 anni

Un tranquillo Venerdì che si è agitato a causa di diversi fatti di cronaca. Nei dintorni di Parigi una bambina di 5 anni è stata uccisa dal padre.

L’uomo ha poi provato a togliersi la vita.

Bambina uccisa dal padre, succede a Parigi

Una vicenda che lascia tutti a bocca aperta, poiché si tratta di un caso di cronaca tutto da scoprire. Protagonisti dell’episodio sono un uomo e una bambina, rispettivamente padre e figlia. La vittima è la bimba di 5 anni, uccisa dal papà in maniera inumana. Sgozzata presso la sua abitazione a Courbevoie, nella periferia parigina. Evento accaduto nella notte tra l’11 e il 12 Maggio.

Secondo quanto riportato dalle fonti locali (come citato da France Presse), il delitto si è consumato in un’atmosfera molto critica, visto che i genitori si stavano separando. Per questo motivo la procura di Nanterre ha aperto un’inchiesta per omicidio su minore.

Il papà, responsabile dell’assassinio della figlia, dopo averla sgozzata si è lanciato dal balcone, ma non ha perso la vita, nonostante sembri essere stato quello il suo intento. Attualmente è ricoverato in ospedale e presenta gravi condizioni, come confermato dalla polizia. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, poiché intimoriti dalle urla in piena notte e dalla madre che è uscita di corsa dalla casa.

L’uomo, di circa 40 anni, che non voleva aprire alle forze dell’ordine una volta giunte sul posto, si è autoinflitto delle lesioni con un pugnale per poi buttarsi dal balcone del secondo piano. Gli agenti, dopo essere entrati di forza, hanno scorto il corpo della bambina – ormai senza vita – con evidenti colpi alla gola. La mamma, di 36 anni, è stata portata in ospedale a causa del forte shock.

Un evento spiacevole, aggravato dalla situazione del padre, che aveva una misura di allontanamento e il divieto di recarsi presso l’abitazione ubicata a Courbevoie. La coppia, tra l’altro, era già conosciuta per una serie di denunce dalla polizia.