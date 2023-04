Anche Stasera è tutto Possibile: anticipazioni ed ospiti del meglio dell’edizione 2023

Anche Stasera è tutto Possibile: un’ultimissima puntata va in onda lunedì 3 aprile sempre in prima serata e su Rai 2. Verranno raccolti i momenti più esilaranti e divertenti dell’edizione 2023 del programma.

Anche Stasera è tutto Possibile: anticipazioni

Stasera tutto è possibile ha concluso le puntate dell’edizione 2023 in prima serata su Rai 2. Alla conduzione c’è stato sempre Stefano De Martino con le nuove puntate che sono partitr da lunedì 20 febbraio 2023. In tutto, le puntate di questa edizione sono state sette. Tra i giochi della serata non mancheranno i soliti: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallina e le novità di questa edizione Ma che bontà e La coppia che scoppia. Immancabile, ovviamente, tra le prove, l’iconica Stanza Inclinata. La puntata che va in onda il 3 aprile mette insieme il meglio dell’edizione 2023 e ovviamente non mancheranno le risate.

Gli ospiti del meglio dell’edizione 2023

“Il pubblico potrà rivivere così alcuni dei momenti più divertenti dell’edizione appena conclusa, con molti degli ospiti che si sono avvicendati nel corso delle puntate, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia”, fa sapere la Rai per questa puntata speciale.

Appuntamento su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Il programma va in onda, fin dalla prima edizione, dall’Auditorium Rai di Napoli. Lo show è tratto dal format francese di TF1 “Vendredi, tout est permis”.

