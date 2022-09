Anastacia a Catania: rinviato il concerto previsto per sabato 24 settembre 2022

Anastacia a Catania: il concerto in terra siciliana dell'artista è stato annullato. Le motivazioni sono in una nota ufficiale dello staff,

Anastacia a Catania: il concerto della cantante nella tappa siciliana è stato annullato. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio che spiazza i tanti appassionati che aveva reso il teatro Metropolitan tutto esaurito.

Anastacia a Catania: rinviato il concerto

Anastacia è in giro con il suo “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour. Dopo il suo concerto di Roma giovedì 22 settembre, la cantante aveva in programma di esibirsi al teatro Metropolitan di Catania nella serata di sabato 24 settembre 2022.

Le altre due date e tappe italiane sono il 26 al Teatro Verdi di Firenze e il 27 al PalaBassano di Bassano del Grappa. Tuttavia, la tappa siciliana è stata annullata e non solo.

Il motivo dello stop

I motivi dell’annullamento della tappa catanese sono spiegati in una nota ufficiale dello staff della cantante: “Siamo molto dispiaciuti di annunciare che Anastacia è stata consigliata dal suo medico di dare riposo alla propria voce.

Purtroppo, questo significa che dovranno essere posticipate le restanti date italiane: Catania 24 settembre, Firenze 26 settembre e Bassano Del Grappa 27 settembre”, così in una nota il suo staff.

“Stiamo riprogrammando questi spettacoli per il mese di novembre e a breve ci sarà un annuncio con maggiori dettagli – continua la nota –. Tutti i biglietti per le date originali saranno validi per gli spettacoli riprogrammati. Ci scusiamo per l’inconveniente.

Anastacia apprezza il supporto di tutti e non vede l’ora di tornare on the road”.

