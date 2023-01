Amazon Prime Video, le novità di Febbraio 2023: tutti i film e serie in arrivo

Amazon Prime Video, tutte le novità di Febbraio 2023: quali sono i film e le serie in arrivo nei prossimi giorni? Scopriamo cosa ha in serbo per noi la piattaforma streaming americana fino alla fine del mese con le principali aggiunte al catalogo.

Amazon Prime Video, le principali novità di Febbraio 2023

Sarà un mese pieno di contenuti intriganti per gli abbonati di Amazon Prime Video, tra nuove serie e prodotti molto attesi. Febbraio 2023 si apre con tanti film di spicco, come la saga di Jason Bourne e i primi due capitoli della trilogia animata Cattivissimo Me più lo spin-off Minions. Il 3 febbraio torna la sitcom Harlem con la seconda stagione e il documentario Federico Chiesa – Back on Track, che segue la lunga riabilitazione infortunio al crociato dell’ala della Juventus. Il 5 febbraio arriva Una grande voglia di vivere, film tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo, seguito il 10 da Somebody I used to know – Qualcuno che conoscevo, commedia romantica diretta da Dave Franco.

Tanti ritorni graditissimi nel corso del mese, come la terza stagione di Star Trek: Picard, Carlo Cracco e il suo Dinner Club e la seconda e ultima stagione di Carnival Row, in arrivo tutte e tre il 17 febbraio. C’è qualcosa anche per i fan dell’animazione giapponese, come la seconda serie dell’amato shonen Demon Slayer – Kimetsu no yaiba (14 febbraio) e la terza dell’isekai Overlord (27 febbraio).

Tra le altre novità spiccano Sento ancora la vertigine, docuserie sul percorso che ha portato Elodie a comporre il suo pezzo per Sanremo 2023 (20 febbraio), Marc Marquez – All In, la storia del celebre pilota spagnolo 8 volte campione di MotoGP (20 febbraio), The Consultant, nuova serie thriller-comedy con protagonista Christopher Waltz (24 febbraio), e Island, attesa serie tv coreana fantasy (27 febbraio).

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti in arrivo su Amazon Prime Video a febbraio, data per data. Un catalogo fittissimo di novità che avrà sicuramente qualcosa in serbo per tutti: