Allarme bomba a Perugia: evacuata la Corte d’Appello

Allarme bomba a Perugia: questa mattina, 7 novembre 2023, una chiamata ha messo in allarme tutto l’edificio della Corte d’Appello della città umbra. In corso indagini per capire se effettivamente si tratta di un falso procurato allarme. Si indaga sulla pista terroristica.

Allarme bomba a Perugia

Allarme bomba alla Corte d’Appello della città di Perugia. Ad annunciare la notizia sarebbe stata una telefonata arrivata al centralino della Corte verso le ore le 8 di martedì 7 novembre 2023. “La chiamata – racconta la comandante della Municipale Nicoletta Caponi- è durata 19 secondi. Al telefono un soggetto di sesso maschile con forte inflessione araba che diceva che era stata messa una bomba alla Corte d’Appello per vendicare i fratelli di Hamas contro i diavoli israeliani”.

Evacuata la Corte d’Appello

La struttura, dopo l’allarme, è stata immediatamente evacuata e transennata la zone circostante. Inoltre, sono stati chiusi anche i negozi su piazza Matteotti dove si trovano gli uffici giudiziari. Alla telefonata, in queste ore, sta lavorando la Digos per cercare di individuare il soggetto che ha effettuato la chiamata. Inoltre, fanno sapere gli inquirenti che non viene esclusa nessuna pista.

