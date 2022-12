Alexia oggi, vita privata, marito, figli e canzoni famose della cantautrice

Alexia oggi è una cantautrice che ha iniziato ad avere successo partir dalla fine degli anni ottanta. Tanti i suoi successi apprezzati sia in Italia sia all’estero. Ancora oggi la sua attività discografica è attiva e molto seguita.

Alexia oggi: biografia

Alexia è il nome d’arte di Alessia Aquilani. Nata a La Spezia il 19 maggio 1967, si è affermata come cantane già a fine anni ottanta. La sua carriera inizia grazie alla collaborazione con il produttore Roberto Zanetti.

Uno dei suoi primi successi è stato Me ed You, in vetta alle classifiche musicali di Italia e Spagna.

Considerata una regina della musica dance internazionale degli anni 90, dalla voce potente e grintosa, ha esordito nel filone eurodance in lingua inglese, con il brano in collaborazione con Ice MC, Think About the Way.

Alexia: marito e figli

Alexia e Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani dal lato materno e membro della famiglia Agnelli da quello paterno, si sono sposati nel 2005.

I due hanno avuto due figli: Maria Vittoria nata il 14 febbraio 2007 e Margherita, venuta al mondo il 4 luglio 2011.

Le canzoni famose della cantautrice

La carriera della cantante è stata molto ricca e continua ad essere proficua. Ecco di seguito la discografia completa fino al 2022:

997 – Fan Club

1998 – The Party

1999 – Happy

2001 – Mad for Music

2002 – Alexia

2003 – Il cuore a modo mio

2004 – Gli occhi grandi della Luna

2008 – Alè

2009 – Ale & c.

2010 – Stars

2013 – iCanzonissime

2015 – Tu puoi se vuoi

2017 – Quell’altra

2022 – My Xmas

LEGGI ANCHE: Ludovica Nasti, chi è la giovane attrice: vita privata, genitori, sorella, malattia e film