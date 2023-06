The Beatles, nuova canzone in arrivo con la voce di Lennon: l’annuncio di Paul McCartney

The Beatles, una nuova canzone con la voce di Lennon è in arrivo con grande sorpresa e gioia dei tanti appassionati del gruppo.

The Beatles, una nuova canzone è in arrivo grazie alla tecnologia. L’annuncio è arrivato direttamente da Paul McCartney che è stato intervistato da una emittente televisiva britannica. Ecco di cosa si tratta e com’è stato possibile.

The Beatles, nuova canzone in arrivo con la voce di Lennon

In arrivo c’è una nuova canzone di The Beatles con la voce di John Lennon: non si tratta di un miracolo ma di un risultato digitale dell’Intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stato Paul McCartney al programma “Today” di Bbc Radio 4. Paul ha spiegato che la traccia della voce di Lennon è stata presa da una vecchia audiocassetta e separata dall’accompagnamento musicale al fine di creare un nuovo brano sfruttando la tecnologia per una reunion virtuale della celebre band.

L’annuncio di Paul McCartney

“Siamo riusciti a prendere la voce di John e purificarla usando l’intelligenza artificiale per mixare la registrazione“, ha spiegato Paul McCartney parlando dell’ultima registrazione dei Beatles. E ha aggiunto: “Abbiamo appena finito e uscirà quest’anno”, senza però rivelare da quale canzone l’IA abbia ricavato la voce di Lennon.

«Now and Then» canción compuesta por #JohnLennon, grabada como Demo en el edificio Dakota, New York a finales de 1979.

El demo fue recuperado en 1995 como una posible tercera canción de los tres Beatles sobrevivientes en ese entónces para el proyecto ‘Anthology’ de #TheBeatles. pic.twitter.com/rGSZw5R3Zz — Carlos 🎧 ☮️ ⭐️⭐️⭐️ (@carlosgvizcaino) June 13, 2023

