Alessia Solidani, chi è la parrucchiera di Ilary Blasi e chi avrebbe presentato alla sua cliente ed amica

Alessia Solidani è la parrucchiera di Ilary Blasi e secondo le notizie di gossip avrebbe lei presentato il presunto amante alla conduttrice. L’uomo che non avrebbe mai immaginato pottesse essere il tipo della Blasi, secondo le parole dell’ex marito Francesco Totti.

Alessia Solidani, chi è la parrucchiera di Ilary Blasi

Alessia Solidani è l’hair stylist di Ilary Blasi ma anche un’amica stretta da tantissimi anni. Ha 48 anni ed è sposata con l’imprenditore Ettore Pinaroli.

Ha iniziato la carriera di parrucchiera facendo pratica nel negozio della mamma, per poi intraprendere una carriera di grande successo, che l’ha portata ad aprire ben cinque saloni («salon» nelle insegne) nei quartieri più strategici di Roma: Monteverde, Prati, Parioli, Talenti, Eur.

Sui social è una influencer da oltre 65mila followers e tra le sue foto compaiono anche numerosi vip. Come Michelle Hunziker, appena una settimana fa. Poi Sabrina Ferilli, Laura Chiatti, Federica Nargi, Michela Quattrociocche, Eleonora Pedron, Elena d’Amario e ovviamente Ilary Blasi.

L’hair stylist segue la conduttrice tv anche in trasferta.

La Solidani è finita tra le notizie di gossip per la storia della rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Tuttavia, raggiunta da Fanpage, ha detto: “”Non voglio parlare di quello che è successo. Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai.

Sono stata messa in mezzo pubblicamente da persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.”.

Chi avrebbe presentato alla sua cliente ed amica

Alessia Solidani avrebbe fatto da tramite – secondo la versione di Totti – tra la conduttrice e l’amante. Riguardo all’uomo misterioso, Chi aveva fatto il nome di Cristiano Iovino. Personal trainer dal fisico scultoreo, tanti tatuaggi, ricci castani, influencer da quasi 55mila followers. Potrebbe essere lui l’uomo misterioso del quale Totti ha parlato e che Ilary avrebbe incontrato in hotel.

