Caserta, donna uccisa con un colpo di fucile accidentale in camera da letto

Caserta, donna di 28 anni uccisa con un colpo di fucile accidentale: arrestato 23enne moldavo. La vittima si trovava nella sua camera da letto quando il giovane le ha puntato l’arma addosso. È accusato di omicidio colposo.

Donna di 28 anni uccisa con un fucile a Caserta nella sua camera da letto

Una tragedia evitabile ha colpito una famiglia di Riardo, in provincia di Caserta. Una donna di 28 anni, residente di Teano, è stata uccisa da una fucilata nella sua camera da letto, da un colpo esploso, secondo le prime ricostruzioni, in maniera accidentale.

È finito in manette un ragazzo 23enne di origine moldava, accusato di omicidio colposo. I carabinieri hanno arrestato l’uomo in fragranza di reato.

La ricostruzione delle dinamiche dell’accaduto: cosa è successo?

In base alle prime ricostruzioni dei fatti da parte degli inquirenti, i due si trovavano insieme nella camera da letto dell’abitazione della famiglia della 28enne. Attorno alle 22.30 il giovane ha imbracciato il fucile semiautomatico, fino a quel momento incautamente incustodito sul letto.

Il 23enne lo ha puntato addosso alla ragazza, colpendola per errore con un colpo esploso accidentalmente. L’uomo ha subito chiamato il 112 per avvertire i soccorsi. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua e della stazione di Pietramelara si sono subito diretti all’abitazione, accompagnati dal personale medico del 118. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. Le forze dell’ordine hanno sottoposto a sequestro l’arma del delitto, oltre a due fucili a canne mozze trovati sul luogo.