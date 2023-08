Veronica Belgeri, è la fidanzata di Davide Valsecchi, famoso commentatore di Sky e della F1. Ecco chi è la compagna di vita del telecronista con la quale c’è una storia d’amore che dura da più di 10 anni.

Davide Valsecchi, chi è la fidanzata Veronica Belgeri

Veronica Belgeri è la compagna di Davide Valsecchi, telecronista di Sky di Formula 1 e anche ex pilota automobilistico. Della loro vita privata e della loro storia d’amore non si sa moltissimo, anche perchè i due sono molto riservati e tendono a parlare poco alle telecamere della loro vita privata. Non si sa esattamente l’anno di nascita nè il suo segno zodiacale di appartenenza. Quel che è certo è che la coppia è molto affiatata, tanto che è insieme da più di dieci anni.

Figli

Veronica Belgeri e Davide Valsecchi sono già diventati genitori. I due infatti hanno un figlio, Ludovico Valsecchi, e spesso Veronica posta della foto su Instagram della vita di coppia con anche il figlio Ludovico.

Instagram

Veronica, fidanzata di Davide Valsecchi, è molto attiva su Instagram. In particolare, oltre a fare alcuni collaborazioni pubblicitarie con alcuni brand, Veronica ha più di 15 mila follower e ama condividere i bei momenti passati insieme a Ludovico e al suo Davide.