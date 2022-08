Aspirante vedovo: trama, cast, curiosità e remake del film “Il vedovo”

Aspirante vedovo è un film del 2013 con protagonisti principali Fabio De Luigi e Luciana Litizzetto. L’opera non è una prima ma si tratta di un remake di un vecchio film, riportato sul grande schermo in chiave moderna.

Aspirante vedovo: trama

Aspirante vedovo è un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 con la regia di Massimo Venier. La trama si concentra sul matrimonio e sul rapporto burrascoso tra Alberto Nardi (Fabio De Luigi), un imprenditore incapace, e la ricchissima e caustica Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), sempre meno propensa a finanziare i fallimentari progetti del consorte.

Quando giunge la notizia che Susanna è rimasta vittima di un incidente aereo, Alberto non vede l’ora di ereditare la sua fortuna. Tuttavia non tutto va secondo i piani.

Aspirante vedovo: cast

I due attori in primo piano ovviamente sono Fabio De Luigi e Luciana Litizzetto, una coppia che in questo film sembra funzionare sul grande schermo. Di seguito ecco il cast con gli attori principali al completo: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Alessandro Besentini, Francesco Brandi, Clizia Fornasier, Bebo Storti.

Curiosità e remake del film “Il vedovo”

L’opera di Massimo Venier non è una sceneggiatura originale bensì è il remake di un capolavoro della commedia italiana, ovvero “Il vedovo”, girato nel 1959 da Dino Risi con Franca Valeri e Alberto Sordi. Tra le curiosità non è la prima volta sul grande schermo insieme per la Litizzetto e Fabio De Luigi perché avevano già già condiviso il set di Maschi contro Femmine e del suo sequel Femmine contro Maschi.

