Stephane Sejourné, chi è il marito di Gabriel Attal: vita privata, carriera, età

Chi è Stephane Sejourné, marito del premier francese Gabriel Attal. Europarlamentare in carica dal 2019, ha criticato aspramente Giorgia Meloni e le politiche italiane sull’immigrazione.

Chi è Stephane Sejourné, marito di Gabriel Attal: vita privata, carriera

Nato a Versailles il 26 marzo 1985, Stephane Sejourné ha 38 anni ed è un noto politico francese, nonché il marito del nuovo premier Gabriel Attal. In molti potrebbero ricordare il suo nome anche per le sue aspre dichiarazioni nei confronti del governo Meloni e della sua influenza sull’estrema destra francese soprattutto riguardo i temi dell’immigrazione: “L’estrema destra francese prende per modello l’estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull’immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta, disumana e inefficace”.

Sejourné passato la sua infanzia in giro per il mondo a causa del lavoro del padre: ha vissuto prima a Madrid e poi a Buenos Aires, dove ha conseguito la maturità. Aver vissuto in prima persona la crisi economica in Argentina nel 2001 lo spinse ad impegnarsi in politica e ad entrare nel Partito Socialista francese. Nel corso della sua carriera politica ha ricoperto diversi ruoli di spicco e ha partecipato a molte manifestazioni ed occupazioni. Dal 2019 è un europarlamentare nel gruppo Renew Europe, del quale è Capogruppo dal 2021. Dal 2022 ha inoltre preso le redini del partito Renaissance nel ruolo di Segretario Generale.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Stephane Sejourné e suo marito Gabriel Attal sono uniti civilmente dal 2017. Intervistati da Le Monde, han rivelato di essersi conosciuti nel 2015 durante “un incontro di lavoro a Bercy”. Nel corso dell’intervista Sejourné ha parlato dell’importanza di proteggere i dettagli della propria vita personale: “Che tu sia omosessuale o eterosessuale, ognuno ha diritto alla propria vita privata. Ognuno ha la propria personalità e sensibilità su questo argomento, la mia è discreta”. Il deputato ha un profilo Instagram seguito da quasi 14mila persone.