Loredana Lecciso: “Al Bano valore aggiunto alla mia vita”

Sul suo ex marito, Loredana Lecciso parla senza freni: "Al Bano valore aggiunto alla mia vita"

Loredana Lecciso, intervenendo in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’” giovedì 15 dicembre, ha parlato del suo rapporto con Al bano Carrisi. Ecco cosa ha detto.

Loredana Lecciso, intervenendo a “Bella Ma” di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco, ha parlato del suo lungo rapporto con Al Bano Carrisi. Nella sua apparizione televisiva, ha voluto esordire e parlare di lui, con il quale, a dire la verità, non si è mai separata del tutto.

“Non sono cambiata di una virgola – ha detto intervenendo nel programma televisivo –. Il rapporto con Al Bano è stato un fortissimo valore aggiunto”

Il rapporto con Al bano

Sempre riguardo il suo rapporto con l’ex marito, ha commentato che tra i due c’è stata effettivamente la separazione, ma comunque l’ex coppia non ha perso i contatti. “Mi sono separata, ma sono rimasta in ottimi rapporti con il mio ex marito, persona che continuo a stimare e padre eccellente.

Devo anche dire che, in televisione, non ho mai vissuto atteggiamenti ambigui da parte di uomini di potere. Tutto ciò che ho costruito nella mia vita l’ho fatto per piccoli passi, piano piano”.