La lotta a leucemie, linfomi e mielomi torna nelle piazze d’Italia con la stella di Natale solidale di Ail. Nei giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre, infatti, si rinnova l’appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma al fianco dei pazienti e delle loro famiglie.

Ail, la stella di Natale solidale torna nelle piazze d’Italia

Nei giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre si rinnova l’appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail) al fianco dei pazienti più fragili e delle loro famiglie. “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella” è lo slogan della manifestazione per ricordare l’impegno di medici, ricercatori e volontari che ogni giorno combattono contro i tumori del sangue, patologie per le quali ogni anno si registrano solo in Italia 33mila nuove diagnosi.

Ail è da tanti anni una realtà forte e radicata, presente su tutto il territorio che da oltre 50 finanzia la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue, collaborando a sostenere le spese per garantire il funzionamento dei centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali.

Ail, inoltre, è in prima linea per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero e per acquistare apparecchiature all’avanguardia.

