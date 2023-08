A Jesolo i taxi gratis dopo la discoteca non funzionano: “I ragazzi non vengono riportati a casa”

A Jesolo i taxi gratis per i ragazzi che risultano positivi all'alcol test sembrano non rispondere bene alla sperimentazione.

A Jesolo i taxi gratis per i ragazzi che escono ubriachi dalle discoteche sembrano non rispondere bene alla sperimentazione voluta dal ministro Matteo Salvini. Per ora sono sei le discoteche che hanno aderito al progetto pilota del ministero.

A Jesolo i taxi gratis dopo la discoteca non funzionano

La sperimentazione dei taxi gratis per chi esce dalla discoteca positivo all’alcol test è partita con sei discoteche convenzionate in Italia. Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini ha stanziato 60mila euro per le discoteche che anticipano i soldi delle corse per poi essere rimborsate dal Ministero. Tuttavia, sembra che la sperimentazione non funzioni al 100% e ci sia qualcosa che non va.

La denuncia: “I ragazzi non vengono riportati a casa”

In Veneto ha aderito la famosa discoteca del Muretto. Sabato notte, racconta l’edizione locale del Corriere, una ventina di ragazzi sono stati prelevati dai taxi. Tuttavia, secondo quanto segnala la testata i ragazzi sono stati lasciati nelle piazze Mazzini, Brescia e Milano. a pochi chilometri dal locale. “Ci siamo dati tre punti di riferimento – spiega Lorenzo Fabris, presidente della cooperativa dei tassisti di Jesolo – lo facciamo perché molti si fermano a fare colazione in centro dopo la discoteca”. «Non è così che doveva andare – aggiunge Patrizia Pisi, presidente dell’Avsil, associazione veronese di famiglie delle vittime sulla strada – quando avevamo incontrato il ministro Salvini avevamo presentato questo progetto dei taxi ma i ragazzi dovrebbero essere portati a casa, non “vicino a casa”, anche pochi metri fanno la differenza”.