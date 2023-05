Cristina e Caterina, chi sono le figlie di Marino Bartoletti: vita privata, carriera, nipoti

Chi sono le figlie di Marino Bartoletti, Cristina e Caterina Bartoletti. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del noto giornalista sportivo, cosa sappiamo di loro?

Chi sono le figlie di Marino Bartoletti, Cristina e Caterina: carriera, vita privata

Il giornalista sportivo Marino Bartoletti è il padre di due figlie, Cristina e Caterina, nato dal suo matrimonio con Carla Brunelli, morta tragicamente nel 2016 per un incidente domestico. Si sa molto poco sul loro conto. Si sono sempre tenute lontane dalla luce dei riflettori, evitando di sfruttare il buon nome del padre per dare una spinta alla propria carriera. Questa loro volontà di riuscire da sole e con pochi aiuti è fonte di grande orgoglio per Bartoletti. Sia Cristina che Caterina si sono costruite una carriera nello spettacolo, nello specifico nel teatro. Cristina lavora come scenografa, mentre Caterina si è fatta strada come attrice, dedicando tempo anche all’insegnamento. Gestisce infatti alcuni corsi di recitazione teatrale dedicati a bambini, adolescenti e principianti.

Vita privata, i nipotini del giornalista: “Sono un nonno disarmato”

Sono ancora meno le informazioni sulla vita privata delle due donne. In base ad alcuni dettagli svelati dal loro padre nel corso di alcune interviste televisive, negli ultimi anni lo hanno reso nonno, donandogli tre nipotini. Bartoletti ha parlato di due di loro, Filippo e Alce, durante una sua ospitata a I Fatti Vostri, su Rai 2. “Che nonno sono? Sono completamente disarmato.” -spiega il giornalista sportivo- “Mi diverto a giocare con loro e cresco con loro, abbiamo tanto da imparare da queste nuove generazioni”.