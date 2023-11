Chi è Indi Gregory, neonata inglese di 8 mesi considerata incurabile

Il Consiglio dei ministri guidato da Giorgia Meloni ha conferito d’urgenza a Indi Gregory la cittadinanza italiana, neonata inglese con malattia considerata “incurabile”.

Chi è Indi Gregory

Indi Gregory dalla nascita è una bambina inglese ricoverata nell’unità di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Nottingham Queen’s Medical Center. La piccola, nata a febbraio, è in cura perché affetta dalla sindrome da deperimento mitocondriale, una rarissima malattia genetica degenerativa che blocca il normale sviluppo di tutti i muscoli.

I legali che rappresentano i genitori della bambina avevano chiesto al giudice dell’Alta Corte britannica di autorizzare il trasferimento di Indi a Roma per ricevere cure che, a loro dire, potrebbero prolungare la vita della bambina. Secondo il sistema sanitario britannico Nhs, la gravità della malattia segna però una condizione incurabile. Il giudice inglese aveva precedentemente autorizzato i medici a sospendere il supporto vitale per la bambina, affermando che le prove mediche erano “unanimi e chiare”.

Perché Indi Gregory è diventata cittadina italiana

Il Consiglio dei ministri riunitosi alle 14:15 in seduta urgente ha decretato con una “decisione lampo” che ha fatto di Indi Gregory diventerà una cittadina italiana.

L’obiettivo era quello di consentire il trasferimento della neonata in un ospedale italiano, dove sarebbe scongiurato lo stop dei macchinari che la tengono in vita, in particolare la ventilazione assistita. Il Cdm ha conferito la cittadinanza alla piccola sulla base dell’articolo 9 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, “in considerazione dell’eccezionale interesse per la comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici”.