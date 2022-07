3 luglio, Domenica al museo: ingresso gratis nei luoghi di cultura statali

Oggi 3 luglio torna la Domenica al museo, ingresso gratis per tutti i residenti. L’iniziativa, introdotta dal decreto Franceschini, apre le porte dei principali siti culturali italiani ai cittadini ogni prima domenica del mese.

Riecco la Domenica al Museo: oggi 3 luglio ingresso gratis nei musei per tutti i residenti

Oggi, domenica 3 luglio, si potrà passare una giornata all’insegna della cultura. Parte oggi infatti l’iniziativa Domenica al museo, la giornata in cui tutti i musei e i siti culturali statali sono aperti al pubblico con ingresso gratuito.

Come stabilito dal decreto Franceschini, ogni prima domenica del mese i cittadini potranno visitare gratuitamente i principali luoghi di cultura italiani. Non solo musei: sarà possibile accedere anche a monumenti, castelli, parchi, giardini monumentali ed aree archeologiche. In alcune sedi, tuttavia, sarà comunque necessaria la prenotazione. Non è più necessario il Green Pass rafforzato all’ingresso, ma i musei raccomandano comunque l’uso della mascherina.

Dove andare? La lista dei siti culturali aderenti

Tantissimi siti culturali su tutto il territorio nazionale aderiscono all’iniziativa. È possibile consultare la lista completa dei luoghi visitabili sul sito ufficiale del Ministero della Cultura. Nella lista spiccano la Galleria degli Uffizi, la Reggia di Caserta, la Pinacoteca di Brera, il Pantheon, le Terme di Caracalla e il Palazzo Reale di Napoli.