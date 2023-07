Yuri Santagostino a FDN: “Risposte di sistema al cambiamento climatico”

Anche Yuri Santagostino ha partecipato al panel ““Per una rigenerazione urbana sostenibile”. Il Presidente Gruppo CAP ha parlato del futuro della città e dello sviluppo sostenibile del capoluogo lombardo. Rigenerazione urbana e obiettivi sostenibili sono stati al centro della 20esima edizione di Futuro Direzione Nord tenutasi lunedì 26 giugno presso la Fondazione Stelline. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

Santagostino: “Servono risposte di sistema al cambiamento climatico”

Santagostino ha analizzato il tema del cambiamento climatico e il cambio di approccio all’ecosistema urbano. Il presidente di Gruppo CAP ha proposto alcune soluzioni per affrontare la sfida delle nostre città. “Servono risposte di sistema al tema del cambiamento climatico. Un problema ormai quotidiano di lotta alla siccità e alle alluvioni. Dobbiamo assolutamente migliorare la rete idrica italiana. Oggi nel nostro Paese il 40% dell’acqua è dispersa per criticità della rete”.

Per Santagostino “servono maggiori investimenti per dare valore all’acqua, che in Italia ha tra le tariffe più basse d’Europa. Contro le alluvioni dobbiamo cercare di investire maggiormente in opere caratteristiche che raccolgano l’acqua piovana”.

Santagostino: “Gli interventi di Gruppo CAP”

Un esempio virtuoso in questo senso arriva proprio dal Gruppo CAP di cui Santagostino è presidente. “In questi anni abbiamo svolto un intervento molto importante con la vasca di volanizzazione a Trezzano sul Naviglio. Un investimento di 7 milioni e mezzo di euro che serve a raccogliere l’acqua piovana e ridistribuirla nella rete fognaria in maniera graduale.

Altre opere importanti sono state realizzate a Paullo e ad Abbiategrasso, di recente inaugurazione. “Con interventi di raccolta dell’acqua di prima pioggia, non ci siamo limitati solo all’opera ingegneristica, ma siamo intervenuti nella rigenerazione del territorio. Ad Abbiategrasso abbiamo realizzato un parco sportivo polifunzionale. Mentre a Paullo siamo intervenuti ampliando l’aria naturalistica del parco che era già presente”.

Una rigenerazione urbana sostenibile a FDN

Santagostino ha concluso affermando che “è importante cercare di dare delle risposte di sistema. Come nell’investimento insieme a Città Metropolitana grazie al Pnrr di 50 milioni di euro per migliorare il drenaggio del nostro territorio ed efficientare la nostra rete idrica”. All’incontro sulla rigenerazione urbana hanno preso parte: Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia; Francesco Vassallo, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Milano; Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano; Bruno Ceccarelli, Presidente Commissione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano; Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa; e Paolo Giarda, Responsabile Energie Rinnovabili Carbotermo.