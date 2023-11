Trentin (Siram Veolia) a IDN: “Ridurre ed efficientare per sostenibilità a 360 gradi”

“Per noi sostenibilità per prima cosa significa ridurre, efficientare tutti gli impianti in modo da ridurre il fabbisogno energetico attraverso azioni e interventi di efficientamento energetico. Economia circolare perchè l’efficientamento energetico non si applica solo agli impianti energetici in senso stretto, ma anche agli impianti idrici. Altro esempio di economia circolare è la possibilità di produrre energia partendo dai rifiuti agricoli e produrre biogas e biometano“. Così Emanuela Trentin, Amministratore Delegato Siram Veolia, tra le relatrici della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Trentin ha partecipato al panel dedicato ad “Acqua ed energia. L’economia sostenibile è circolare”, assieme al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Acea, Gianni Castelli, Componente Collegio ARERA, Francesco Buresti, Direttore Business Unit Smart Infrastructures A2A, Monica Iacono, CEO Engie Italia. E ancora assieme a Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia, Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa, Alessandro Russo, Amministratore Delegato Gruppo CAP.



Trentin: “Siram Veolia sostenibile a 360 gradi”

Trentin ha proseguito: “All’interno della nostra azienda crediamo molto nella nostra missione. Infatti, abbiamo implementato una corpos che valuta tutti i progetti attraverso cinque dimensioni. Le cinque dimensioni sono: i clienti, la società, l’ambiente, le istituzioni, e ovviamente la parte economico-finanziaria. Quest’ultima è sempre stata uno dei driver per tutte le aziende e anche per noi lo è. Ma ci piace dare una visione complessiva dei nostri progetti guardando l’impatto che questi hanno su tutte le dimensioni possibili. Noi vogliamo avere un impatto a 36o gradi e abbiamo dei KPI di misurazione di questo impatto. Perciò siamo sostenibili a 360 gradi.