Futuro Direzione Nord alle Stelline di Milano. SEGUI LA DIRETTA

Milano e l’Italia. La dimensione urbana della città che sale e la dimensione nazionale, quella di un Paese che, nonostante pandemia e guerra, potrebbe vedere il proprio Pil aumentare del +1,8%. Un’ambizione condivisa: quella di stimolare la crescita, l’innovazione e il welfare per tutti. In una parola: il futuro.La direttrice della 20esima edizione Direzione Nord non può che passare da Milano. E con lei, dal futuro dell’abitare e della mobilità, della formazione e del lavoro, della sanità e delle politiche ambientali fino alla giustizia. L’evento, il cui filo conduttore è “Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili”, si svolge oggi, lunedì 26 giugno, presso laFondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano.

L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. Durante la giornata, tra i numerosi relatori, anche gli interventi dei ministri Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito), Daniela Santanchè (Turismo) e Paolo Zangrillo (Pubblica amministrazione).

I panel di Futuro Direzione Nord

La rassegna prende il via alle 09:45 con i saluti di apertura di Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline e Federico Romani, Presidente Consiglio regionale della Lombardia.

Si prosegue alle 10 con “A tu per tu” con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e alle 10:30 con “A tu per tu” con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Valditara: “Caso di Rovigo, mandata una ispezione”

-“Siccome il caso di Rovigo mi ha lasciato perplesso, ho mandato un’ispezione per capire come sia stato possibile che un ragazzo che aveva sparato dei pallini nei confronti dell’insegnante abbia potuto prendere 9 in condotta. Vogliamo capire anche qui se ci sono margini di manovra che il Ministero può avere. Credo che a breve gli ispettori ci faranno questa relazione, ma non basta mandare gli ispettori, interverremo anche sul voto di condotta. Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo, all’interno dell’intero anno scolastico, del voto di condotta”, ha detto Valditara tornando sul caso della scuola di Rovigo dove alcuni alunni che avevano sparato pallini contro l’insegnante diffondendo poi anche il video sui social sono stati promossi con 9 in condotta.

Scuola, Valditara: “Per le aggressioni più gravi lo Stato sarà parte civile”

“Abbiamo previsto la difesa legale e abbiamo diverse richieste di attivazione dell’avvocatura dello stato. Chi e’ aggredito potra’ utilizzarla. Nei casi piu’ gravi e se c’e’ coscienza e volonta’ ci sara’ anche lo stato che si costituira’ parte civile”. A dirlo e’ il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, rispondendo a una domanda a margine dell’evento “Mete raggiungibili e obiettivi sostenibili”, organizzato da Direzione Nord a Milano. Parlando del ricorso fatto dalla famiglia contro la bocciatura dello studente di una scuola di Abbiategrasso (Mi) che aveva accoltellato una professoressa, il ministro ha risposto: “Ero andato il giorno stesso a trovare la professoressa, mi ero accertato delle sue condizioni di salute e avevo espresso solidarieta’. Finalmente c’e’ una statistica del personale della scuola aggredito, quindi noi siamo in grado di sapere ogni mese quanti vengono aggrediti”. Inoltre “agli insegnanti verra’ garantita l’assicurazione contro gli infortuni che era preclusa al personale della scuola ed e’ invece garantita a tutto il pubblico impiego, e’ un gesto di attenzione”.

Alle 11 in Sala Manzoni l’incontro dal titolo “Milano e il futuro dell’abitare” con Paolo Franco Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano; Marilisa D’Amico Prorettrice Università Statale di Milano; Alessia Bezzecchi Associate Professor Corporate Finance and Real Estate SDA Bocconi e Co-Director del Real Estate Innovation LAB; Giordana Ferri, Direttore Esecutivo Fondazione Housing Sociale; Simone Dragone Presidente MM; Angelo Sala Presidente Aler Milano.

Sempre alle 11 in Sala Porta “La nuova giustizia penale alla prova dell’Europa” con Francesco Paolo Sisto Viceministro della Giustizia; Fabio Pinelli, vicepresidente Csm, Francesca Nanni Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano; Alessio Lanzi Professore di Diritto Penale all’Università Milano Bicocca e membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, Guido Camera, presidente associazione ITALIASTATODIDIRITTO e Dario Bolognesi Fondatore Studio Bolognesi – Penalisti d’Impresa.

Alle 12 “DM 77 – Lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” con Marco Alparone, Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Regione Lombardia; Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute Comune di Milano; Fiorenzo Corti, FIMMG Regione Lombardia; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia e Guido Di Donato, Italy Health and Value Senior Director, Pfizer Italia.

Alle 12:30 focus sulla mobilità con il panel “Smart mobility: il futuro in movimento” con Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia; Jonathan Lobati, Presidente Commissione V Territorio, infrastrutture e mobilità Regione Lombardia; Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano; Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico di Milano; Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club Milano; Claudio Cuccorese, direttore sviluppo infrastrutture SEA; Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle; Angelo Costa, Amministratore Delegato Arriva Italia, Ezechiele Capitanio, regionale vice presidente Salesforce.

Alle 14 al centro del dibattito dal titolo “Per una rigenerazione urbana sostenibile” Vannia Gava, viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia; Francesco Vassallo, vicesindaco Città Metropolitana di Milano, Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano; Bruno Ceccarelli, presidente Commissione rigenerazione urbana Comune di Milano, Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa; Yuri Santagostino Presidente CAP Holding; Paolo Giarda, Responsabile Energie Rinnovabili Carbotermo.

Alle 15 in Sala Manzoni si torna a parlare di trasporti con l’incontro “Infrastrutture per una mobilità multimodale” con Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture Regione Lombardia; Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Comune di Genova; Andrea Gibelli Presidente FNM; Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle; Fabio Pressi, Amministratore Delegato A2A E-Mobility.

Sempre alle 15 in Sala Porta oggetto di discussione è la “Salute, al passo con l’innovazione tecnologica” con Giulio Gallera, Presidente della Comm. Speciale PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali e Componente Commissione III Sanità, Regione Lombardia; Alberto Mina, Presidente FITT e Direttore relazioni istituzionali e internazionali Arexpo; Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino, Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte; Elena Bottinelli, Head of Digital Transition and Transformation del Gruppo San Donato; Antonio Silvani, Direttore Neurologia 2 – Neuroncologia, Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta e Presidente Associazione Italiana Neuro-oncologia (AINO); Ezechiele Capitanio, Regional Vice President Salesforce.

Alle 16 “Il lavoro – Le leve del futuro: welfare, innovazione e formazione” con Claudio Durigon Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Simona Tironi Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro Regione Lombardia; Marco Osnato, Presidente Commissione VI Finanze, Camera dei Deputati; Alessia Cappello Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano; Francesco Buzzella Presidente Confindustria Lombardia e Francesco Rotondi Professore, Giuslavorista e Membro

Esperto del CNEL.

Alle 17 si parla di healthcare con “Salute, le nuove frontiere della sperimentazione clinica. Dalla dematerializzazione dei trail alla gestione dei dati” con Alessandro Fermi, Assessore Università, Ricerca e Innovazione, Regione Lombardia; Emanuele Monti, Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia; Alessandro Venturi, Presidente Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; Carlotta Cattaneo, Head of Business Innovation & AI, Humanitas Research Hospital; Silvia Stefanelli, Fondatore e co-titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli; Anna Maria Porrini, Medical Affairs & Clinical Operations Head, Roche Italia

Alle 18:30 il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo dialoga “A tu per tu” con Giancarla Rondinelli, Giornalista di Rai1 Porta a Porta.

Alle 19 la rassegna si chiude con il panel “Burocrazia, Giustizia e Pubblica Amministrazione” con Pierantonio Zanettin Senatore e Membro della Commissione Giustizia del Senato*; Filippo Donati, Vicepresidente Commissione ministeriale Riforma Ordinamento Giudiziario; Giuseppe Salvaggiulo, Giornalista e autore di “Io sono il potere. Confessioni di un capo di gabinetto”; Silvana Bini, Magistrato amministrativo, già componente del Consiglio di presidenza della giustizia Amministrativa; Chiara Padovani, Fondatrice Studio Legale Chiara Padovani.