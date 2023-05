Salute, lavoro, diritto e IA al centro di Salute Direzione Nord

Il rapporto tra salute, lavoro, diritto e intelligenza artificiale sarà al centro del convegno Salute Direzione Nord – lo spin-off della rassegna Direzione Nord, arrivata alla sua 19esima edizione, in programma venerdì 19 maggio al Palazzo delle Stelline di Milano. Una manifestazione che sarà aperta dal Ministro della Salute Orazio Schillaci e dai governatori di Lombardia e Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio e che vedrà alternarsi lungo il corso della giornata ospiti di spessore provenienti dalle istituzioni, dalle aziende, dal mondo clinico, accademico e giuslavoristico e dall’associazionismo. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Stelline, è organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia.

Malattie professionali e infortuni in aumento: il diritto a un ambiente di lavoro sano e sicuro

Promuovere e implementare il diritto di ogni lavoratore a un ambiente di lavoro sano e sicuro è l’obiettivo sul quale ha acceso i riflettori l’Agenzia delle Nazioni Unite ILO – Organizzazione internazionale del lavoro in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui ricorrenza è stata lo scorso 28 aprile.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Non solo infortuni sul lavoro ma anche malattie “professionali”, cioè che insorgono a causa dell’attività lavorativa, come quelle del sistema osteo-muscolare, dell’apparato respiratorio o i tumori, per citare solo le patologie più denunciate nel nostro Paese. Quest’ultime sono addirittura in aumento, come segnalano i dati della relazione dell’Inail-Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro presentata al Parlamento nel 2022 e quelli relativi al primo trimestre di quest’anno.

Tutela del benessere psicofisico e work-life balance: come ridisegnare il lavoro del futuro

Ma non va dimenticato il grande tema della salute mentale, esploso con la pandemia e che ha portato molti lavoratori e organizzazioni a ripensare l’equilibrio tra vita privata e professionale, come ha anticipato a True-News.it il giuslavorista Francesco Rotondi. Il tutto nella consapevolezza che il mercato del lavoro debba elaborare un nuovo paradigma, alla luce anche di quanto il digitale e l’intelligenza artificiale, potrà comportare nel ridisegnare le professioni del futuro.

“Salute, Lavoro, Diritto e IA: verso un nuovo paradigma”, gli ospiti del panel

Di questo e molto altro si parlerà all’interno del panel “Salute, Lavoro, Diritto e IA: verso un nuovo paradigma” in programma alle 17:00 nella Sala Porta della Fondazione Stelline. Ne discuteranno: Tiziana Nisini Vicepresidente XI Commissione Lavoro, Camera dei Deputati; Alessandro Fermi Assessore all’Università, alla Ricerca e all’Innovazione, Regione Lombardia; Pietro Bussolati Consigliere Regione Lombardia; Andrea Del Chicca Vice Presidente Nazionale AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale; Nello Cristianini Professore di AI all’Università d Bath e autore di “La scorciatoia – Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano” (il Mulino) e l’avvocato giuslavorista Francesco Rotondi Name Partner LABLAW Studio Legale Rotondi & Partners e Professore di Diritto del Lavoro presso l’Università Carlo Cattaneo LIUC Castellanza.

“La grande promessa: fare per attuare i programmi”

Ospiti trasversali, ma uniti dalla concezione che salute e lavoro, diritto e le sfide dell’intelligenza artificiale rientrino nella logica di un nuovo paradigma frutto della “grande promessa” fatta dalla politica andata al voto negli ultimi mesi. L’auspicio è quello di una salute per tutti, che sappia coniugare le migliori pratiche nazionali e internazionali. Una salute che non sia per pochi, che sia pubblica ma che giochi in sinergia con i privati, secondo un modello – quello lombardo ma non solo – che si pone un obiettivo solo: migliorare la qualità del servizio, la qualità della cura, la qualità dei farmaci e dei dispositivi medici a disposizione di tutti. E la qualità del lavoro.