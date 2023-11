A Italia Direzione Nord si parlerà del futuro di cyber, tra sicurezza e resilienza

“Leadership resilienti tra cyber security e protezione dei dati“ è uno dei principali panel che andranno in scena alla XXI edizione di Italia Direzione Nord, lunedì 27 novembre presso la Fondazione Stelline di Corso Magenta, 61 a Milano. In sala Porta interverranno sul tema del futuro della cybersicurezza Ivano Gabrielli, Direttore Specialità Polizia Postale e delle Comunicazioni, Guido Scorza, Componente Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Giulio Gallera, Presidente della Commissione Speciale PNRR, Regione Lombardia, Gabriele Faggioli, Presidente Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, Marco Armoni, Fondatore Studio Armoni & Associati,Nadia Martini, Partner, Head of Data Protection Italy Rödl & Partner

Italia Direzione Nord: Riflessioni sulla Leadership

Saranno nel complesso 80 i relatori che si alterneranno nel corso della giornata all’evento, intitolato Riflessioni sulla Leadership. Come sempre la rassegna DN conferma la propria vocazione a ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Cariplo. Interventi one-to-one e panel tematici a partire dalle 09:45 e fino alle 20:00 vedranno la declinazione della leadership negli ambiti da sempre cari alla manifestazione: mobilità, salute, casa, energia, lavoro, innovazione e sicurezza. Media Partner True-News.it.

A Italia Direzione Nord anche La Russa, Salvini e i ministri Calderoli, Calderone, Abodi, Valditara, Pichetto Fratin

Tra gli altri, partecipano anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin oltre ai Presidenti di Regione Lombardia Attilio Fontana e Piemonte Alberto Cirio.

