Spada (Assolombarda): “Lombardia leader nazionale per produzione ed export”

“La Lombardia si ribadisce come regione leader del nostro Paese per quanto riguarda la produzione e l’export. Oggi rappresentiamo il 23% del Pil nazionale. Abbiamo la responsabilità di continuare a crescere per riuscire a trascinare il Paese con noi”. Così Alessandro Spada, Presidente Assolombarda, tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Spada ha partecipato al panel dedicato a “La leadership imprenditoriale nel territorio locomotiva d’Italia”.



Spada: “Due battaglie importanti per affermare l’industria italiana nell’UE”

Alessandro Spada ha proseguito: “Ci sono battaglie importanti che dovremmo affrontare, soprattutto in Europa. La prima è evitare la desertificazione industriale dell’Italia e continuare ad investire nelle aziende che sono il cuore dell’Europa. La seconda è essere maggiormente presenti in EU nella fase decisionale su determinate battaglie che vengono fatte. In particolare, quelle ambientali, che possono riguardare il riuso, piuttosto che il riciclo. Da questo punto di vista il nostro Paese ha delle esperienze molto forti, soprattutto in Lombardia nel campo del riciclo. Infatti, siamo leader nel riciclo pulito dell’acciaio, nel trattare il legno e tantissimi altri materiali. Questa è la forza che noi dobbiamo continuare a portare avanti per far avere sempre più un maggior peso dell’industria italiana all’interno dell’Unione Europea“.