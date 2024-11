Santagostino (Gruppo CAP) a Direzione Nord: “Città Spugna, rigenerazione urbana e ingegneria idraulica contro il cambiamento climatico”

Gruppo CAP sta contribuendo al concetto di Smart City a Milano attraverso il progetto “Città Spugna“. Lo ha spiegato il presidente Yuri Santagostino, tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, il 25 novembre alla Triennale di Milano. “Il progetto “Città Spugna”, realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano, prevede 90 interventi in 32 Comuni dell’area. Finanziato interamente dal PNRR, “Città Spugna” combina rigenerazione urbana e ingegneria idraulica per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico. Il progetto introduce un approccio innovativo alla gestione delle acque meteoriche, che vengono separate dalla rete fognaria tradizionale per essere assorbite e gestite naturalmente dal terreno. Questa metodologia, già applicata con successo nel Nord Europa, rappresenta una risposta concreta alle sempre più frequenti precipitazioni intense causate dal cambiamento climatico”.

Santagostino: “Competenze multidisciplinari per un progetto all’avanguardia”

Il progetto si distingue per l’approccio integrato, che coinvolge paesaggisti, agronomi, tecnici e ingegneri, con l’obiettivo di ripensare gli spazi urbani in ottica resiliente e sostenibile. “”Città Spugna” ci consente di rispondere concretamente agli impatti del cambiamento climatico, trasformando le criticità in opportunità per migliorare il territorio e la qualità della vita dei cittadini,” ha spiegato Santagostino.

C40: il futuro delle città passa dall’ambiente

Santagostino è intervenuto nel panel intitolato “C40: il futuro delle città passa dall’ambiente”, introdotto da un “a tu per tu” con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e proseguito quindi con un confronto assieme a Stefano Besseghini, presidente Arera, Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, Marcello Milani, ad di Amsa, Emanuela Trentin, ad di Siram Veolia, Francesco Mascolo, am di MM spa, l’ad di Edison Next Giovanni Brianza, Paolo Giarda, responsabile relazioni istituzionali Carbotermo e Fabio Carlozzo, ad Redo Sgr.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord si è svolta dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.