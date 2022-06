Milano dopo la guerra Covid. Un confronto tra Gallera e Maran a SDN

La pandemia, poi la vaccinazione, e ora la ripresa. Riprendere vuol dire tornare in possesso: della libertà di muoversi, di vivere, ma anche di curarsi. Con attenzione, perché il Covid non è definitivamente battuto. Ma anche con coraggio, perché dopo la fine dell’emergenza è il momento di mettere a terra tutte le riforme necessarie per portare il mondo della sanità e del welfare a un nuovo livello di attenzione verso le necessità delle persone, sfruttando fino in fondo la grande opportunità costituita dall’applicazione del PNRR.

Salute Direzione Nord

Sono questi i temi della nuova edizione di “Salute Direzione Nord“, all’interno della rassegna Direzione Nord – A TRUE EVENT, arrivata alla sua 16esima edizione, in programma, il prossimo lunedì 27 giugno, sempre nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano. Organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il sostegno di Regione Lombardia e il patrocinio della Fondazione Stelline, la kermesse promossa dall’Associazione Amici delle Stelline ha visto alternarsi i maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale italiano.

Milano dopo la guerra Covid. Un confronto

Il momento conclusivo della serata sarà un confronto su fragilità e cronicità e un dibattito sulla “politica sanitaria delle idee“. Un dibattito tra due esponenti di spicco della politica lombarda nonché, di recente, autori di due libri.

Giulio Gallera Presidente Commissione Programmazione e Bilancio Regione Lombardia, che ha firmato “Diario di una guerra non convenzionale. La nostra lotta contro il virus” (edito da Guerini e Associati.

In dialogo con Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano e autore del libro “Le città visibili. Dove inizia il cambiamento del Paese” (editore Solferino).

Fabio Massa, Presidente dell’Associazione Amici delle Stelle, modererà il dibattito.

La diretta dell’evento sarà disponibile su www.true-news.it