Petrosi (Rubrik) a Direzione Nord: “Con noi i dati in una cassaforte inattacabile”. VIDEO

Giampiero Petrosi, Regional Vice President SE Southern Europe di Rubrik, è intervenuto alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio per parlarei data security. “Rubrik è un’azienda pioniera nel mondo della data security e ha sviluppato la sua piattaforma di Cyber recovery per permettere all’azienda di ripartire a fronte di un attacco Cyber. Il tutto parte da mettere il dato in sicurezza all’interno di una cassaforte, una cassaforte Secure by Design, qualcosa che di base dà la possibilità alle aziende di mantenere il suo dato immodificabile, inattaccabile. Nel corso dell’evoluzione ha introdotto intelligenza artificiale e analisi comportamentale del dato in modo tale da identificare all’interno dei set dei dati, che noi posizioniamo all’interno della cassaforte, i dati che non sono ancora stati attaccati e che quindi permettono all’azienda, a fronte di un attacco, di ripartire immediatamente.”

"Immediatamente è la parola chiave, che permette alle aziende di perdere minor tempo possibile nella fase di ripartenza del business appunto, fondamentalmente ciò comporta un minore impatto dal punto di vista economico. È di vitale importanza cercare di evitare la deflagrazione dell'attacco Cyber, di conseguenza quello che Rubrik sta facendo è studiare il dato nel momento in cui lo mette all'interno della cassaforte per poter identificare dei malware ed eventualmente una Security Postul a livello dato, che non è attinente a quelle che potrebbero essere le esigenze o l'attuale stato del cliente, cercare di evitare l'attacco informatico sul dato del cliente stesso. Rubrik ha una missione, proteggere il mondo dei dati, e lo fa continuando la sua spinta innovativa in questo campo."

Il panel “Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni“

Petrosi è intervenuto al panel “Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni”. Vi hanno preso parola anche Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa, Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) presso la Camera dei Deputati, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Stefano Rebattoni, Vice Presidente Assolombarda per la Transizione digitale e Innovazione tecnologica, Luca Gaslini, End User Sales Director HP Italy, Gianfranco Librandi, Owner e CEO TCI Group, Alessio Stellati, Regional Director Italy, Florian Baelum, Vice Presidente EMEA, e Mattia Macellari, Vice Presidente Piccola Industria Assolombarda.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.