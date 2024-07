Radice Fossati (Segretario Nazionale Progetto Itaca) a SDN: “Combattere il pregiudizio sui disturbi mentali con formazione e informazione”

“I disturbi della salute mentale danneggiano tutto il contorno di vita del paziente. E’ importante informare e formare sia i pazienti, che i familiari. Per questo motivo Progetto Itaca si occupa di corsi di formazione per i familiari di questi pazienti, che al momento delle dimissioni si troveranno in un ambiente meno angosciato e meno pessimista”. Così Ughetta Radice Fossati, Segretario Nazionale Progetto Itaca, tra i relatori che hanno partecipato alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord.

Radice Fossati: “La disinformazione alimenta il pregiudizio sulle malattie mentali “

“È impensabile che un servizio che cura la malattia possa restituire la vita al paziente. Al di fuori dei servizi c’è tutta una società che può essere maggiormente adatta ad aiutare le persone a ricostruire la loro vita”, ha affermato Radice Fossati. La prima cosa è quindi contestare il pregiudizio. “E il pregiudizio arriva dalla mancanza di informazione”.

SDN, il panel “Salute mentale: consapevolezze e stigma”

Radice Fossati ha preso parte al panel “Salute mentale: consapevolezze e stigma”, tenutosi alle ore 16. Preceduti dall’intervento del ministro Giuseppe Valditara e del direttore generale Ats Milano Walter Bergamaschi, sono intervenuti Andrea Costa, Esperto del Ministro per le strategie attuazione Pnrr-Missione 6 Salute, Gianni Bonelli, Direttore Generale Fondazione Mondino IRCCS, Alessandro Lattuada, amministratore delegato Otsuka Pharmaceutical Italy Srl, Alberto Siracusano, Ordinario di Psichiatria Università Roma Tor Vergata e Coordinatore Tavolo Tecnico sulla Salute Mentale Ministero della Salute, Antonio Vita, Ordinario di Psichiatria Università di Brescia; Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Spedali Civili di Brescia, Domenico Lucatelli, Access & Value Head, Government Affair Head, Angelini Pharma Italia.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete, si è tenuta il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nisticò.