Il valore dell’innovazione tecnologica e dell’automazione al panel di Sdn

Sanità digitale e innovazione tecnologica sono due elementi imprescindibili per la sanità di oggi e di domani, e non solo alla luce di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questo Salute Direzione Nord ha deciso di dedicare un panel all’argomento, diviso in due sessioni: la prima dedicata alla telemedicina e la seconda al valore dell’innovazione tecnologica e dell’automazione. Parteciperanno al confronto importanti rappresentanti delle istituzioni e dell’industria, dal comparto dei dispositivi medici ai provider tecnologici.

Interverranno: Giovanni Pavesi Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia, Giovanni Gorgoni Direttore Generale AReSS Puglia, Vito Ladisa Direttore SC Farmacia, INT Milano, Antonio Spera Amministratore Delegato GE Healthcare, Luigi Mazzei Country Senior Director Edwards, Giorgio Moretti Presidente Dedalus.

Saranno loro, alle ore 12:00, ad arricchire il panel “Il valore dell’innovazione tecnologica e dell’automazione” della nuova edizione di “Salute Direzione Nord“, all’interno della rassegna Direzione Nord – A TRUE EVENT, in programma, il prossimo lunedì 27 giugno, sempre nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano.

La kermesse – promossa dall’Associazione Amici delle Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge – anno dopo anno, si conferma come il palcoscenico sul quale approfondire un cambio di paradigma nel quale istituzioni, clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare e accogliere nuove soluzioni nell’ambito della salute, evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni.

Modera l’incontro Chiara Sgarbossa, Direttore dell’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano.

La diretta dell’evento sarà disponibile su www.true-news.it