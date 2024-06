Racca (Federfarma Lombardia) a SDN: “Farmacia primo presidio del sistema sanitario”

“In Lombardia abbiamo 3000 farmacie collegate direttamente con la Regione: anche per pazienti con malattie non comuni è facile trovare i farmaci in farmacia, è una scelta questa della Lombardia di tanti anni che noi abbiamo sempre sostenuto”. Lo ha affermato Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, a margine della 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Racca: “Farmacia e telemedicina per ridurre le liste d’attesa”

“Il farmacista è il primo presidio, aiuta il cittadino nel Fascicolo sanitario elettronico, nel cup, nelle autocertificazioni, nella scelta e revoca del medico piuttosto che negli screening che vengono fatti in questa regione”, prosegue Racca. “I farmacisti sono quelli che poi sanno indirizzare le persone verso gli specialisti e verso la medicina generale, si tratta dunque di un grande lavoro che la rete di operatori di questa regione sostenuto con grande successo da tanti anni”.

“Noi per la telemedicina abbiamo fatto molto, ad esempio l’anno scorso abbiamo fornito 110mila prestazioni tra elettrocardiogrammi, cardiaci e pressori, e grazie ai finanziamenti arrivarti per la farmacia dei servizi, per i cardiopatici ora la telemedicina sarà gratuita. Chiaramente il cittadino dovrà portare la ricetta del medico e questo sarà utile alla riduzione delle liste d’attesa. Si pensa all’anno venturo e a un sistema di raccordo tra medici, farmacisti e regioni: tra le novità, la riconciliazione farmacologica che istituiremo insieme al medico di riferimento, che aiuterà le persone a seguire meglio le proprie terapie osservando un’aderenza migliore, essendo questa uno dei punti fondamentali che permette di risparmiare risorse in questa regione”.

SDN, il panel “Cronicità, sfida sempre aperta”

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Cronicità, sfida sempre aperta“, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nasticò.

Oltre a Racca, protagonisti del panel “Cronicità, sfida sempre aperta” sono stati Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità, Maria Cristina Cantù Vicepresidente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica, Giovanni Satta Componente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica, Alberto Ambrosio Direttore Unità Organizzativa Rete Territoriale, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia, Stefano Carugo Direttore UOC Cardiologia del Policlinico di Milano, Enrico Desideri Esperto del Ministro in programmazione, organizzazione e gestione delle Aziende e dei servizi Sanitari, Francesco Bandello Direttore Unità Oculistica, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Giovanni Staurenghi Direttore SC Oculistica, ASST atebenefratelli Sacco, Giorgio Corsico Sr Dir Value, Access & Policy, Amgen Italia