“Gli Stati Generali della Casa” a Italia Direzione Nord il 21 novembre

Ospiti di prestigioso del mondo delle istituzioni, università e aziende nel dialogo “Gli Stati Generali della Casa“; a margine dell’evento Italia Direzione Nord, lunedì 21 novembre, alla Fondazione Stelline di Milano. Si discuterà del diritto all’abitazione e il costo del mattone, il futuro dell’housing sociale in una città come Milano e il ruolo della politica.

Gli Stati Generali della Casa

Alle ore 11 di lunedì parteciperanno Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati; Alan Rizzi, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano; Raffaella Saporito, Associate Professor of Practice of Government, Health and Not for Profit SDA Bocconi School of Management; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Simone Dragone, Presidente MM; Fabio Carlozzo, Amministratore Delegato Redo Sgr; Fabio Cambiaghi, Direttore Sviluppo Immobiliare CMB Casa.

Un panel prestigioso all’interno del mosaico d’eccezione dell’edizione invernale della rassegna, che prevede: tre ministri (Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Locatelli); il governatore lombardo Attilio Fontana, l’architetto Stefano Boeri, il viceministro Francesco Paolo Sisto e tre sottosegretari (Alessandro Morelli, Claudio Durigon e Vittorio Sgarbi, quest’ultimo insieme a Morgan).

La “nuova stagione” di Italia Direzione Nord

Saranno oltre 60 gli ospiti protagonisti della kermesse giunta alla diciassettesima edizione.

Sarà l’occasione per dialogare e incontrare i rappresentanti istituzionali nazionali e regionali; e per confrontarsi sui temi che riguardano il destino del Paese alla luce delle nuove programmazioni ministeriali e del netto cambio di passo rispetto ai Governi precedenti. Italia Direzione Nord è promossa dall’Associazione Amici delle Stelline, dalla Fondazione Stelline e da Inrete in collaborazione con Cenacolo Artom e gode del patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.