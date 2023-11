Carlo Cerami (Redo Srg) a IDN: “Garantire alloggi sostenibili a prezzi accessibili”

“Il tema del costo dell’abitazione incide sulla qualità della vita delle persone. Servono degli operatori istituzionali, cioè che abbiano nel loro DNA, soggetti che non perseguano esclusivamente l’obiettivo del guadagno ma anche quello del bene comune. Questo è tipicamente il caso di Redo, che ha nel suo assetto societario la fondazione Cariplo e anche istituzioni finanziarie che ci affidano il compito di produrre case che abbiano la qualità adeguata a quello che oggi è il mercato ma allo stesso tempo abbiano anche un prezzo abbordabile”. Così Carlo Cerami, Presidente Cda Redo Sgr, tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Cerami ha partecipato al panel dedicato a “Edificare diritti” assieme a Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano, Marilisa D’Amico, Prorettrice Università Statale di Milano, Alessia Bezzecchi, Associate Professor of Practice Corporate Finance and Real Estate SDA Bocconi e Co-Director del Real Estate Innovation LAB, Simone Dragone, Presidente MM Spa, Matteo Mognaschi, Presidente Aler Milano, Emiliano Cacioppo, Consigliere Delegato CMB.



Cerami (Redo Sgr): “Bisogna immettere sul mercato case a prezzi migliori”

Cerami ha proseguito: “La visione di Redo è costruire un grande soggetto istituzionale che acquisendo aree e immobili possa ragionevolmente compensare quella spinta altrimenti inarrestabile alla crescita dei prezzi che è tipica delle aree urbane densamente popolate. Un tempo questo ruolo lo svolgevano le grandi assicurazioni, le grandi banche che disponevano di grandi proprietà immobiliari che avevano prezzi piuttosto contenuti rispetto al mercato. Quella tradizione, nel frattempo è evoluta, non c’è più. Noi puntiamo ad essere coloro che, insieme ad altri, si candidano a costruire questo soggetto istituzionale che con la forza del capitale di cui dispongono e con la forza della loro capacità di introdursi nel mercato della rigenerazione urbana sappiano poi, immettere sul mercato case a prezzi migliori di quelli che conosciamo oggi.”