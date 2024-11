Milani (Amsa) a Direzione Nord: “Differenziata, l’impegno dei cittadini è fondamentale”

L’amministratore delegato di Amsa Marcello Milani tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, il 25 novembre alla Triennale di Milano: “Milano è tra le prime metropoli europee per la raccolta differenziata, con un 62% di differenziata, grazie a una combinazione di fattori. I cittadini sono fondamentali, impegnandosi quotidianamente nella separazione dei rifiuti, supportati da campagne educative di Amsa. L’azienda, a sua volta, gestisce la logistica, portando i rifiuti negli impianti di trattamento, con l’obiettivo che nessun rifiuto finisca in discarica – ha spiegato -. Tutti i rifiuti vengono riciclati o trasformati in energia elettrica o calore. Milano può contare su una solida dotazione impiantistica, in particolare del gruppo A2A, che permette di recuperare materiali come carta, plastica, vetro e metalli, mentre i rifiuti non riciclabili vengono trasformati in energia.

Milani, intervenuto al panel “C40: il fututo delle città passa dall’ambiente”, ha concluso: “Un esempio concreto è l’organico, che diventa compost o biogas, utilizzato per alimentare i mezzi pubblici, con quasi la metà dei veicoli alimentati a biometano. L’obiettivo è chiudere il ciclo dove possibile, migliorando ulteriormente l’efficienza del sistema”