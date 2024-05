Lucente (Regione Lombardia) a Direzione Nord: “Competitività e grandi investimenti”. VIDEO

Le nuove frontiere per rendere le città ecosostenibili. Ne ha parlato Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile per la Regione Lombardia, nel suo intervento alla 22esima edizione di Direzione Nord di lunedì 6 maggio. “Regione Lombardia vuole essere competitiva, l’obiettivo sono i grandi investimenti: abbiamo impiegato 250 milioni per il cambio della flotta degli autobus, comprato mille autobus di cui quattrocento già in servizio; 1,7 miliardi per il cambio flotta dei treni, in totale 222, di cui 154 già in servizio e la restante parte programmata per divenire attiva nel 2025.

Anche nel sistema lacuale, precisamente nel lago d'Iseo – prosegue l'Assessore –, abbiamo realizzato degli investimenti per portare le navi elettriche. Abbiamo anche introdotto il primo treno a idrogeno sulla tratta Iseo – Brescia – Edolo; tuttavia ciò che importa non è solo cambiare sistema a livello di rotabili ma soprattutto investire sulla sostenibilità, e per questo si richiedono costi di gestione aggiuntivi, che vanno naturalmente coperti".

Il panel “Smart road to Europe: le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili”

Lucente è intervenuto al panel a tema “Smart road to Europe: le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili”. Sono intervenuti anche Edoardo Rixi, Viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Pierpaolo Settembri, Head of Unit for Coordination and Planning, Directorate-General for Mobility and Transport European Commission, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Andrea Gibelli, presidente FNM, Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle e Angelo Costa, Amministratore Delegato Arriva Italia.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.