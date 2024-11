Aurigemma (Regione Lazio): “La riforma dell’Autonomia non deve essere demonizzata”

La riforma dell’Autonomia, la gestione dei poteri tra gli enti e il principio di sussidiarietà sancito in Costituzione. Sono questi gli spunti offerti dall’intervento di Antonello Aurigemma, Presidente Consiglio Regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, intervenuto alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

Una riforma da non demonizzare o strumentalizzare

“Il tema trattato riguarda la riforma dell’Autonomia, una proposta che non deve essere demonizzata o strumentalizzata. Si tratta di una riforma che ha trovato il supporto sia nei governi di centrosinistra che in quelli di centrodestra, e il confronto dovrebbe concentrarsi sulle reali necessità degli enti locali, senza cadere nella demagogia“.

Aurigemma: “L’obiettivo è organizzare meglio la macchina amministrativa”

“L’obiettivo non è dividere i poteri tra gli enti, ma organizzare meglio la macchina amministrativa per supportare le regioni in difficoltà e rafforzare quelle più capaci, sempre rispettando il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione. La riforma è necessaria per rendere più efficienti le istituzioni e per affrontare sfide globali come la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale, con un ruolo centrale degli enti locali“.

Autonomia e non solo

Aurigemma è intervenuto nel panel “Autonomia e non solo”, introdotto da un “a tu per tu” con il presidente del Senato Ignazio La Russa e proseguito quindi con un confronto insieme ad Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte; e Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord si è svolta dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.