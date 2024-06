“Il valore della Sostenibilità sociale per la Salute” a SDN

“Il valore della Sostenibilità sociale per la Salute” è è il titolo del panel di Salute Direzione Nord dedicato a discutere una strategia di sviluppo sostenibile che abbia a cuore la promozione del benessere di cittadini e comunità, a partire dalla partecipazione delle comunità stesse. Lunedì 24 giugno a partire dalle ore 13 presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia avrà luogo un “A tu per tu” con Andrea Abodi, Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili. A seguire, interverranno Emanuele Monti Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, Regione Lombardia, Emanuela Droghei Vicepresidente Commissione IV Bilancio, Regione Lazio, Lamberto Bertolé Assessore al Welfare e Salute, Comune di Milano, Giuseppe Quintavalle Commissario ASL Roma 1, Luca Degani Presidente UNEBA Lombardia, Marco Riva Presidente CONI Lombardia, Adele Patrini Presidente C.A.O.S., Referente FAVO Lombardia, Onofrio Mastandrea General Manager Incyte Italia. Modererà l’incontro Mario Marchi.

Sostenibilità sociale per la Salute

Negli ultimi decenni lo Sviluppo Sostenibile ha acquisito sempre più importanza nel quadro politico. Lo sviluppo sostenibile è generalmente suddiviso in tre pilastri, che sono necessariamente correlati e dovrebbero funzionare in modo coerente e rafforzandosi reciprocamente: Sostenibilità ambientale, Sostenibilità sociale e Sostenibilità economica.

La letteratura discute il concetto sotto diversi aspetti, tra cui società e politica sociale, sviluppo urbano, prestazioni delle aziende e organizzazioni, progettazione e ciclo di vita dei prodotti. Eppure non esiste una definizione concreta di sostenibilità sociale, così come manca un framework di obiettivi. In tal senso si fa spesso ormai riferimento agli SDGs 2030 sui temi di progresso sociale, miglioramento del welfare, coesione sociale, mercato sociale dinamico e competitivo.

In questo scenario, la collaborazione tra tutti gli stakeholder, compresa la pubblica amministrazione, società civile e le aziende private è fondamentale per promuovere l’innovazione e il cambiamento attraverso processi basati sul dialogo e sulla progettazione partecipata.

Quasi tutte le best practice a livello europeo hanno una caratteristica comune: un approccio fortemente basato sulla partecipazione e sul coinvolgimento delle comunità, con un’attenzione specifica alla promozione del benessere dei cittadini.

In Regione Lombardia, al fine di di sviluppare una strategia di sviluppo sostenibile calata sulle peculiarità e necessità del territorio, si rende necessario adottare un approccio multifocale, alla luce del framework normativo di riferimento, della situazione corrente e delle prospettive future. Nasce così il Forum della Sostenibilità sociale, un Think Tank volto a promuovere la collaborazione e la partnership tra una vasta gamma di attori impegnati nella promozione della sostenibilità sociale sul territorio lombardo, incluso entità pubbliche, private e associative, che condividono l’obiettivo di migliorare le condizioni sociali e ambientali.

La XXIII edizione di Salute Direzione Nord

Oltre 60 ospiti si alterneranno lunedì 24 giugno p.v. a partire dalle 09:45 e fino alle 20:00 in occasione della XXIII Edizione di Salute Direzione Nord dal titolo “La Ricerca è la vera Sostenibilità”. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione sarà ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano. L’iniziativa gode del patronato di Regione Lombardia.

Tra i relatori coinvolti nel corso della giornata figurano il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente di AIFA Robert Nisticò, il Direttore Generale di Agenas Domenico Mantoan, il Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello*, il Direttore del Dipartimento della Programmazione dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute Francesco Saverio Mennini, ma anche l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il Vicepresidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia Marco Alparone e molti altri.

Il tema centrale della giornata sarà la salute, da diversi punti di vista, in primis la sostenibilità dell’ecosistema sanitario, un imperativo per la gestione delle risorse pubbliche e per la salute, nostra e del pianeta. Verranno affrontate le sfide del settore sanitario presentando soluzioni concrete e realizzabili per migliorare efficienza, accesso e qualità delle cure anche attraverso nuove politiche in termini di governance a partire da AIFA.

La ricerca è la vera sostenibilità

L’implementazione dei servizi di digitalizzazione e telemedicina rende possibile, già da oggi, un accesso alle cure più equo e sicuro, riducendo al contempo i tempi di attesa e abbattendo i costi per gli spostamenti di pazienti e caregiver. Un aspetto altrettanto fondamentale è quello della protezione dei dati e la cybersicurezza: due temi sui quali è già da tempo avviato un importante confronto. Ma non si può parlare di salute se non si parla di una nuova prevenzione, che sfrutti l’intelligenza artificiale e la medicina predittiva per individuare nuove soluzioni di cura e di promozione della Salute pubblica. Il tutto con un approccio One Health che risulti, anche socialmente, sempre più sostenibile.

Media Partner Affaritaliani.it, Quotidiano Sanità e True-News.it.

Per il programma della giornata e per iscriversi basta registrarsi qui.