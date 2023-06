Zangrillo a Direzione Nord: “Un decreto per semplificare i controlli sulle imprese”

“Questa settimana presenterò in Consiglio dei ministri una proposta di decreto per quel che riguarda la semplificazione dei controlli sulle imprese“. Lo ha detto il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo alla 20esima edizione di Futuro Direzione Nord presso la Fondazione Stelline a Milano lunedì 26 giugno. L’iniziativa è stata organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

Secondo il ministro sarà “un altro passaggio fondamentale per migliorare il nostro rapporto con le imprese”, da un lato “utilizzando meglio gli enti controllati dalla Pubblica amministrazione – ha concluso Zangrillo – dall’altro non intralciando con i controlli le attività delle imprese“.

Zangrillo ricorda Berlusconi: “Politica è far accadere le cose”

Il Ministro ha poi ricordato Silvio Berlusconi “Di lui mi porto dietro la sua concretezza, Mi diceva sempre: ‘La politica in Italia è chiacchiericcio e spesso polemica fine a sé stessa. Per me la politica è la stessa cosa che faccio in azienda, cioè, far accadere le cose’“. Quindi “tutte le volte che entro in ufficio la mattina e faccio le riunioni con i miei collaboratori – ha aggiunto il ministro – ho sempre in testa che quello sto facendo deve poi tradursi in qualcosa che accade”.