Gilberto Pichetto Fratin ospite a Italia Direzione Nord il 21 novembre

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà ospite a Italia Direzione Nord il 21 novembre. La 17esima edizione di Italia Direzione Nord – A True Event dal titolo “Una nuova stagione” si terrà lunedì 21 novembre presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano.

Gilberto Pichetto Fratin

Il Ministro sarà ospite di spicco della manifestazione, promossa dall’Associazione Amici delle Stelline e dalla Fondazione Stelline; con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Il titolare del ministero di via Cristoforo Colombo sarà ospite alla Fondazione Stelline alle ore 11:45.

Gilberto Pichetto Fratin parteciperà a un colloquio-intervista con Giancarla Rondinelli del Tg1. L’incontro, intitolato “Una nuova stagione per l’ambiente” approfondirà sfide e problematiche del dicastero erede del Ministero per la Transizione Ecologica.

Una lunga gavetta politica

Il Ministro Pichetto Fratin ha alle spalle una lunga militanza in politica, e una importante gavetta svolta tutta in Piemonte e quasi con la stessa casacca.

Quella di Forza Italia. In politica entra ventenne, nel 1975 come consigliere comunale a Gifflenga, 104 anime in provincia di Biella. Poi è vicesindaco e assessore delle giunte democristiane di Biella.

E’ in Forza Italia sin dalla fondazione nel 1994. Entra nella giunta regionale del Piemonte; nel 1997 è assessore regionale all’Industria, Artigianato e Commercio. Nel 2008 entra in Senato col Popolo della Libertà; diventa vicepresidente della giunta Cota e assessore al Bilancio nel 2013.

Corre come presidente alle regionali del 2014, ma perde contro Sergio Chiamparino. Nel 2018 torna in Senato con FI; carica in cui viene riconfermato dopo le elezioni dello scorso 25 settembre, quando viene anche nominato Ministro.

L’evento Italia Direzione Nord

Italia Direzione Nord vedrà alternarsi dalle 10:00 alle 20:00 oltre 60 ospiti tra ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, istituzioni territoriali e manager aziendali. Media Partner dell’iniziativa True-News.it dove sarà fruibile il live streaming dell’intera giornata.

Per partecipare alla manifestazione, ci si può registrare qui.